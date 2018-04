Interpelación a Bonomi

@| La senadora del Frente, Payseé, atacó al interpelante (Bordaberry) recordándole ser “hijo de”. Lo hizo con un énfasis que me llamó la atención. Pero se olvidó que sectores que integran su grupo político no fueron ángeles celestiales, provocaron el advenimiento del gobierno de facto que tanto costó a nuestro país.



Seguramente fue un acto no reflexivo, porque la considero una persona de bien y muy inteligente.