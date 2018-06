¿Internet es culpable de todo?

@| Una niña murió hace unos meses en San Bernardo (Brasil), tras inhalar el líquido pulverizado de un desodorante.



Muchos testigos dijeron que la chiquilla había visto por Internet varios videos en los que adolescentes y jóvenes hacían desafíos; por ejemplo, tomar un vaso de nafta, producir un desmayo con las manos aplicadas y haciendo presión en el corazón, soportar una llama sobre la piel el mayor tiempo posible, en fin, muchas cosas incalificables por ser muy absurdas e ir contra la salud.



Inmediatamente, innumerables medios de comunicación se hicieron eco de la noticia y produjeron debates con psicólogos, psiquiatras, padres, madres y abuelos, en cuanto a los peligros que implica Internet para los chavales, sobre la censura, el control, y las soluciones efectivas.



Internet es una herramienta que puede usarse para bien o para mal, como muchas otras cosas inventadas por el hombre: un cuchillo sirve para cocinar, un coche para desplazarse, el fuego para encender una estufa, el agua para despertar, una birome para escribir una poesía, una tijera para cortarse el pelo. Todos estos bienes, por otra parte, servirían para hacer cosas contrarias a la moral y la ética.



La libertad no es algo malo en sí misma, sino usarla mal o no saber usarla para el bien. Muchas veces estamos libres, es decir, vivimos sin limitaciones, sin embargo, estamos presos a la satisfacción de nuestros deseos. Por lo tanto, no somos plenamente libres.



Creo que se llega a la verdadera liberación de ese círculo incesante de la satisfacción de los deseos a través de la educación. Me parece que la solución es la educación desde la primera infancia y el apoyo continuo, incesante a la etapa de la niñez de las personas.