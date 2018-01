Sr. Intendente de Montevideo

@|Sr. Intendente, Ud. salió a los medios a declarar que la única suba del boleto iba a ser para el boleto común pagado en efectivo. No se si olvidó o le informaron mal que el resto de los boletos, no siendo el común pago con tarjeta STM, subieron todos (jubilados, metropolitano, estudiantes, etc.).

¿Por qué se engaña a la población y no se dice la verdad?, porque una verdad a medias, es una mentira.



Espero que salga a disculparse y aclare la situación.