Al Intendente de Montevideo

@|Sr. Intendente de Montevideo:



Por lo que tengo entendido, la regulación del servicio de taxis es responsabilidad de la IMM, al igual que la de Uber que tanto celo han puesto en regular.



Tuve la fortuna de hacer un viaje por Chile y Argentina y fui muy bien atendido por los servicios de transporte de esos países, iba con varios bultos y no tuve un solo problema. Por supuesto que no vi una sola mampara en los taxis.



La vuelta nos llevó todo el día; comenzamos a las 6 de la mañana y llegamos a Tres Cruces a las 23:30, con las dos valijas, los carry on, los bolsos de mano y las camperas porque veníamos desde Ushuaia. Fuimos a la fila de taxis de Tres Cruces y los ayudantes no sabían cómo colocar dos valijas en el maletero. Mientras intentaban eso, le pregunté al chofer si le molestaba que pusiera uno de los carry on en el piso del asiento delantero y no tuvo ningún inconveniente. A esto se apareció la chica ayudante diciendo que no podía ir nada allí, y ya manoteó el carry como para sacarlo, a lo que se lo quité de las manos porque me pareció un atrevimiento grosero. Sin motivo alguno, me dijo que no podía ir nada adelante, inútil fue explicarle que atrás, entre la mampara, el otro carry on, los bolsos de mano y las camperas no había casi lugar. No hubo forma, fuimos como gitanos, apretados con los bultos porque a esta chica se le ocurrió.



Yo le pregunto Señor Intendente: ¿quién regula las paradas de taxis?; ¿quién dice qué puede ir y qué no puede ir en un taxi? Parece que hay tanta regulación que ya no se puede tomar un taxi.



¡Es la parada de Tres Cruces, porque si lo tomo afuera no tengo ningún problema!



Luego de un viaje muy lindo, cansado, cargado con muchas cosas, tuve una bienvenida muy interesante en Tres Cruces. Ahí me di cuenta... ¡volviste al paisito!



¡Basta de tanta regulación absurda, dejen vivir y controlen este tipo de abuso por favor!



No me importa de quién es la parada, hay un servicio que es regulado y no se puede tolerar este tipo de actitud, menos en un punto de entrada de muchos pasajeros.