Al Intendente de licencia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



*|Ing. Daniel Martínez:



Estuve más de 3 años solicitándole me recibiera para plantearle personalmente soluciones para mejorar Montevideo y con muy poco dinero o sin gastar un peso prolijar, mejorar el estado calamitoso de esta ciudad.

Nunca me pudo atender y tampoco me contestó ninguna de las cartas que dejé en su despacho.



Cosas básicas que deben funcionar en una ciudad que además es pequeña (esto no es Bs. As., ni San Pablo, ni Nueva York), están absolutamente ausentes.



La mugre campea en todos los barrios. El 80% de la basura que está sembrada en las calles es resultado de la tarea de los indigentes que rompen las bolsas que sacan de los contenedores y también vacían papeleras de todas las avenidas, una por una, dejando todo sobre las veredas, que luego el viento se encarga de desparramar y también van tapando las bocas de tormenta.



¿Por qué no se hace un convenio con el Ministerio del Interior y envían un policía que les haga juntar todo y meterlo de nuevo en el contenedor o en la papelera, si los están viendo por las cámaras? Es fácil. ¡Se lo hacen un par de veces y esa persona no tira más la basura afuera!



Las bocas de tormenta absolutamente tapadas. Me he cansado de pedir que las destapen, y pasan los años, sí, pasan los años y siguen haciéndose lagos cada vez que llueve, como en 8 de Octubre y Sanguinetti, 8 de Octubre y Gob. Viana; y así podría seguir dando decenas de esquinas donde no se puede cruzar y los vehículos salpican de agua sucia a los peatones de la cabeza hasta los pies.



Focos de luz que no funcionan. Es vergonzoso en pleno Centro, campea la oscuridad como en Convención, Andes, Plaza Independencia, etc.



¡Qué atractivo para los turistas!



En Comercio y 8 de Octubre, donde paran 8 líneas de ómnibus, es una boca de lobo. Los reclamos caen en saco roto.



Los semáforos siguen descoordinados. Recorres una cuadra y paras. Recorres dos cuadras más y paras. Así se producen más accidentes de tránsito, se gasta más combustible y se contamina más.



Aún se ven menores de edad, niños de 12 o 15 años, manejando carros con caballos y motos; hasta en Pocitos. ¿Y los inspectores? Bien, gracias.



La inspección de la IMM funciona sólo cuando puede recaudar buen dinero.

Motos y autos con el escape abierto; contaminación sonora día y noche. No se puede escuchar la radio, la TV o hablar por teléfono con las ventanas abiertas, si éstas dan a la calle.



Veredas deshechas en pleno Centro. Pasto de un metro de altura en escuelas y liceos públicos.



¡Qué vergüenza como está Montevideo! Y quiere ser Presidente de la República...