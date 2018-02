Al Intendente de Canelones

@|Sr. Intendente de Canelones, Prof. Yamandú Orsi:



1. Nosotros solicitamos a Usted de acuerdo a la Ley 18.381, se nos dijera dónde están los espacios públicos del Fortín.



2. Dichos expedientes se abrieron el 13.03.17 y hasta el día de hoy no hay ni una sola respuesta, cuando la ley dice que en el correr de 20 días se debe contestar.



3. En la Alcaldía de Salinas tampoco nos pudieron dar respuesta.



4. Refiere a la Hostería y a la ocupación de espacios públicos por parte de una persona que está en la Hostería y es uno de los grandes deudores de Intendencia de Canelones. Y hace ver que tiene relaciones políticas y puede hacer lo que quiera.



5. Los expedientes son los siguientes: 2017-81-1280-00239; 2017-81-1280-00238.



6. Usted conoce bien al Fortín, antes de la temporada cambiamos nuestros tachos de residuos que son de madera para estar acorde con medio ambiente. Nos costaron mucho dinero y un día aparecieron unos contenedores (8) viejos, sucios y rotos del cambio por el cambio de contenedores que hicieron en Salinas que pusieron nuevos. Somos el cementerio de tachos de basura municipales y creemos que no es justo. Desde el año 1956 la Comisión se encarga del mantenimiento del balneario y nos cuesta $600 a cada casa por mes.



7. Juegos saludables. El Alcalde me llama de forma personal y me dice dónde queremos que se coloquen y le contesto en la plaza donde están todos los juegos de niños, ya que es el lugar donde vienen los chicos de Marindia por ser la única plaza que tiene juegos para niños y que hay en esta zona.



¿Dónde los pusieron? En la Hostería, porque según el Alcalde eso juegos son donados y la cambian por publicidad de los fabricantes de los juegos.

Pregunto yo, así que viene alguien que no tiene relación con el balneario y nos dice cómo debemos vivir. ¡Una vergüenza! Ni siquiera tuvieron la delicadeza de preguntar nada. En el lugar puesto, solo los disfrutarán en estos dos meses, porque después es imposible estar allí por el viento y el frío y porque no cuenta con ninguna vigilancia para que no los destrocen, como viene ocurriendo en varios lugares.



Esta Comisión siempre ha tenido muy buena relación con todas las autoridades, pero nos sentimos muy defraudados.

Y esta Comisión está dispuesta a utilizar todos los medios a nuestro alcance, que no son pocos, para rever esta situación.



Al Sr. Machado, que tanto nos habló de usted, que sería un muy buen Intendente y que es una persona de bien, él será el garante de sus palabras.

Solicitamos a usted una entrevista con la Comisión Directiva.



Agradeciendo desde ya una pronta respuesta, nos reiteramos a sus órdenes.