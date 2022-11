Al Intendente de Canelones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Sr. Intendente Yamandú Orsi, en el año 2019, llamamos al teléfono 1828 de la Comuna solicitando la limpieza del desagüe de hormigón de la calle Violeta Parra en Parque Miramar, sin ninguna respuesta por parte de la Intendencia.



Los desagües que pusieron en forma de “U” son, para nosotros, imposibles de limpiar y además es trabajo de Uds. Sólo les pusieron tapas en la entrada de cada casa y el resto no; y dijeron que el Municipio no contaba con dinero para hacerlos todos cerrados.



¿Es tan caro tapar todo? Violeta Parra es sólo una cuadra. La empresa que contrataron para hacer este trabajo rompió nuestras entradas, no se hicieron responsables y la Comuna tampoco.



Hubo vecinos que pagaron de su bolsillo lo que Uds. no hicieron; y ahora nos encontramos con ramas, hojas y plantas en los desagües.



Sabemos que la Intendencia es muy pero muy eficaz cuando cobra multas, recargos, mora; pero no lo es cuando tiene que dar un servicio que está obligada a dar.



Ud. tendría que trabajar más como Intendente, por lo cual se le paga un muy buen sueldo; controlar que esté al día la contribución inmobiliaria de los senadores y dejar de hacer campaña para el 2024.