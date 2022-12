Para la Sra. Intendente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Frente a las medidas anunciadas para el tránsito en las calles 21 de Setiembre y Solano Antuña corresponde decir:



1. Las medidas anunciadas tienen un impacto muy importante desde muchos puntos de vista en todos los vecinos de la zona.



Frente a esto, en primerísimo lugar corresponde lógicamente que se tomen medidas graduales en primera instancia - no tan drásticas como se pretende- como ser:



a) Prohibir en 21 de Setiembre el estacionamiento sobre ambos lados.

b) Establecer horario para carga y descarga de vehículos. Con este punto hasta se beneficiaría a trabajadores por tener, en algunos casos comerciales, que extender el horario de trabajo o contratar alguno más.



2. Considero que, con las mismas y manteniendo la circulación actual de vehículos, el problema queda superado por un largo tiempo y con muchísimo menos costo de todo tipo para toda la población.



Sería suficiente con un par de inspectores de tránsito que hagan cumplir esas disposiciones, multando a los incumplidores; y la Intendencia hasta podría obtener más recursos económicos.



3. Asimismo, me llama la atención que no se haya estudiado el impacto ambiental que estas medidas anunciadas causarían por problemas acústicos y de polución que se ocasionarían, al circular ómnibus y camiones por una calle más estrecha como es Solano Antuña. Así como tampoco se mencione que se haya consultado a los técnicos especialistas en tránsito y medio ambiente, ya sea de la Facultad de Ingeniería y Agrimensura, de la Asociación de Ingenieros del Uruguay o de la Academia Nacional de Ingeniería, para un tema de altísima sensibilidad para los vecinos; más, siendo profesional de esa rama la propia Sra. Intendente.