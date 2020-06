Intendencia Municipal de Montevideo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Sr. Di Candia, Intendente de Montevideo:



Le ruego que no se le ocurran más ideas que las tildaría de fantasiosas y hasta diría fantasmagóricas que mucho nos molestan a los vecinos de nuestra querida ciudad.



La Avenida 18 de Julio tiene veredas bien anchas como para que la gente que las quiera transitar para hacer compras, las puedan realizar conservando la distancia necesaria y sugerida por las autoridades sanitarias nacionales, para evitar provocar dificultades a la salud pública, ante este momento de pandemia.



Y además, si los comerciantes de la principal avenida quieren abrir lo pueden hacer independientemente, sin necesidad de cortar el tránsito vehicular, que al contrario de lo pensado por Ud., ayuda a mucha gente a poder estacionar cerca de esos comercios y evitar caminatas, hoy no favorables.



Lo mismo sucede en la Rambla, es increíble.



Por otro lado, Ud. mencionó por la prensa la necesidad de solicitar al Fondo Coronavirus una suma importante para cubrir el déficit que fue provocado por el transporte público.



¿Es una broma verdad?



Porque Uds. recaudan sumas millonarias con los impuestos municipales, todos los cuales sufren un aumento en cada uno de los pagos sin previo aviso; sin hablar de otros conceptos como las multas, etc. Y además, da la sensación de que desconoce el esfuerzo que está realizando el gobierno para poder sobrellevar la situación actual con un lastre importante que dejó el gobierno anterior al cual Ud. pertenece. Pero además, es increíble todo el dinero que su administración está gastando en publicidad televisiva.

Este hecho sí tiene claramente un trasfondo político, hoy inadmisible, y que da la sensación de que Ud. y todos los integrantes de la municipalidad vivieran en otro país.



Sería más productivo que Ud. solucionase todos los problemas internos que siguen sin solución a pesar del tiempo transcurrido y que a la postre perjudican a los habitantes de mi querido Montevideo.



Tampoco podemos olvidar los desastres que hicieron con todas las obras viales que comenzaron y están aún sin terminar, complicando la circulación vehicular de muchas arterias importantes.



Por último, el desastre que se hizo en la Ciudad Vieja instalando bancos que impiden el estacionamiento de vehículos tan necesario hoy en día. Otra idea feliz...



¡Basta de ocurrencias fuera de lugar, por favor!