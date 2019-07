Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Tengo tres trámites iniciados en la Intendencia, en el barrio de La Teja.



El primero por el cambio de una lámpara que lo inicié en abril de este año. Ya estamos a fines de junio y me dijeron que tenía que hablar con el Jefe de la Cuadrilla; el mismo atiende sólo los martes y en general no atiende el teléfono, así que hay que ir personalmente.



El segundo; contenedor lleno y afuera también basura. En 5 días no pasó una vez el camión a recoger la basura, confirmado en la Sección Limpieza. Según ellos, puede ser que como estaba muy lleno tendría que ir una grúa a recogerlo.



Y por último, la calle Martín Berinduague que la empezaron a arreglar hace 8 meses, la empresa que reparaba dicha calle está en concordato hace más de 2 meses, sin que la Intendencia haya hecho un estudio de la contabilidad de dicha empresa. Cuando llamé a la Sección Movilidad, me dijeron que estaban haciendo medidas paliativas. Lo único que hicieron es sacar tierra que había en un terraplén y poner pedregullo. Los días de lluvia no se puede cruzar la calle porque es una piscina; se ha evitado que personas muy mayores tengan algún tropiezo, sólo por la buena voluntad de los vecinos.



No sé como el Intendente, ahora candidato a la Presidencia, puede gobernar un país, cuando ni siquiera ha podido con la Intendencia de Montevideo: calles rotas, basura, no se podan los árboles.