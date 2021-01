Intendencia ineficiente en todo... menos en recaudar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|El pasado sábado 23 de enero, encontré en el buzón de mi casa un aviso de infracción de tránsito que habría incurrido en los últimos diez días de diciembre de 2020.



El aviso tiene los números del domicilio de mi casa trabucados y con una dirección inexistente en esa calle.



Supongo que algún vecino "generoso" haya interpretado el error y por ello la hizo llegar a mi buzón de correo. O sea, perdí la posibilidad de intentar averiguar y evaluar la procedencia de la sanción que se me va a aplicar.

Ahora mi razonamiento: si la Intendencia de Montevideo no es capaz de garantizar que envía las comunicaciones oficiales a las direcciones adecuadas - que parece un proceso administrativo elemental - ; ¿qué garantías puedo tener yo de que los radares - que no tienen mantenimiento ni control de precisión continuado - efectivamente reproducen fielmente infracciones cometidas?



Pero claro, "a llorar al cuartito".



Lo que sí sabe hacer el gobierno departamental es recaudar a como dé lugar y los resignados montevideanos seguimos pagando.