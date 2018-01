La Intendencia y el Carnaval

Sin reinas



@| La reciente decisión de la Intendencia capitalina de suprimir el certamen de Reina del Carnaval y en su lugar implementar la elección de una “figura”, es una muestra más de la forma de razonar y ver el mundo, de buena parte de la izquierda uruguaya.



No es la primera vez que en nombre de una supuesta “inclusión”, se toman medidas insólitas, buscando hacer tabla rasa de legítimas diferencias que siempre hubo y habrá.



Hombres y mujeres. Lindas y no tanto. ¿Qué tiene de pecaminoso premiar la belleza femenina? ¿A quien puede molestar? O la masculina.



Parece que hay que cambiarlo todo, y destruir todas las tradiciones de nuestra sociedad. Pero sin mayor discernimiento ni análisis.



Cualquier asunto que no huela a “progre” y que irrite a alguna minoría, ya tiene sentencia de muerte. Por más absurdo que sea.



Llama la atención que dichas autoridades, hayan premiado en el desfile de escuelas de samba, a la llamada Imperatriz (en español Emperatriz).

Su nombre refiere a un título para nada republicano por cierto, ajeno a lo uruguayo y nada inclusivo.



¿No habrá quien se sienta discriminado?, ¿o que lo considere antidemocrático? Alguna ONG debe estar molesta.



Seguramente la escuela “Imperatriz”, tenga sobrados títulos para haberse llevado el premio. Pero tal vez deba preocuparse que en cualquier momento un sagaz burócrata municipal, les exija cambiar de nombre para permitirles competir.