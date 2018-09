A la Intendencia de Canelones

(|En el balneario Santa Ana, Canelones, se había armado un gran basurero en un terreno que posteriormente se limpió y se colocó un cartel donde se informa que ante cualquier problema con la basura llamar al 1828 de la Intendencia.



Compré un terreno en el balneario que estaba lleno de cosas viejas como ser televisores, lavarropas, ventiladores, etc. Saqué todo para la calle y llamé al 1828 para que lo fueran a levantar. Allí me contestaron que irían la primera quincena del mes de junio. Estamos entrando en la primera quincena de setiembre y no han venido. Algunos vecinos me aconsejaron que trasladara las cosas hacia las calles laterales del lado norte, pero yo me niego.



Entiendo que es muy bueno ofrecer un servicio, pero hay que cumplirlo.