A la Intendencia Canaria

@|Quien suscribe, es propietario de una finca ubicada en la calle Pedro Rosa Giffuni esquina Teresa Muñoz. Desde el año 2002, venimos acumulando pendientes, y si bien se pretende mostrar alguna mejora, aún no se cumplen las primordiales.



No tenemos saneamiento a pesar de estar a una o dos cuadras de los caños de agua servidas. Lo han prometido en cada elección y seguimos igual, y cuando reclamamos nos dicen que es un tema de OSE, pero si la Intendencia no le mete mano no sale; dejen de prometerlo.



La calle donde vivo es de tierra. Este invierno, con las lluvias y humedad, estuvimos más de un mes con la calle llena de barro y pozos.



Tomen en cuenta que por esta calle circulan muchos vehículos de los vecinos, pero también vecinos de a pie y en motos, van y vienen porque tenemos la escuela en Giffuni y 28 de Febrero, amén que es una salida hacia la Ruta 5 por Aldabalde.



También han dicho que la van a asfaltar o poner material, ni siquiera le hacen un buen mantenimiento con la máquina; así que dejen de prometerlo.



Este último mes hemos tenido cortes de agua dos y más veces por semana… y es gracias a la Intendencia.



Reclamamos en OSE y resulta que como la IMC está haciendo trabajos en la zona de la calle Centenario con empresas contratadas, dos por tres rompen caños de agua y como sólo hay una llave de corte para toda La Paz, para reparar nos dejan sin agua. Los que más sufrimos somos los de la zona alta por ser los primeros en quedarnos sin presión de agua.



A ver si alguien de Obras de la IMC se carga las pilas y supervisa adecuadamente las obras para que no rompan más caños de OSE. Porque planos de los caños hay, así que no deberían ser tan descuidados de romper uno todos los días.



Vamos a ver con qué promesas vienen las próximas elecciones, pero yo ya empecé a perderles credibilidad.