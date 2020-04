Insulto al Sr. Presidente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|El Fiscal debe actuar de oficio.



No se puede dejar pasar el exabrupto del inefable Molina hacia el Señor Presidente de la República, es insultante, ofensivo y mucho más hacia la institución Presidencia de la República.



El Fiscal de Corte, Señor Díaz, debe actuar de oficio contra esta persona que insultó al Presidente, no se puede permitir, sea quien sea el Presidente.



Usted Señor Fiscal ya ha actuado en otras circunstancias menores y en esta ocasión no puede dejar de actuar ante un vilipendio a la investidura Presidencial. Es el elegido por los uruguayos y es el Primer Uruguayo por 5 años.



El impresentable Molina seguramente está molesto porque el Señor Presidente tomó una medida que la mayoría de los uruguayos apoya; capaz que le ganó de mano, capaz que no está de acuerdo y quiere que los que están perdiendo sus trabajos se embromen. Pero lo que no puede, de ninguna manera, es insultar al Presidente de todos los uruguayos.



Señor Fiscal, usted debe actuar sin demora y con todo el peso de la ley en este caso.