¿Dónde están los inspectores de la IMM?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Montevideo es un caos en lo referente al tránsito, no se respeta mucha cosa y los controles no existen. En lugar de crear nuevos y grandes planes para Montevideo, la Intendencia debería dedicarse a hacer cumplir las mínimas normas en lo referente al tránsito.



Parece que solo se dedican a lo que es rentable, ó lo que pueden cobrar, que por supuesto son los autos particulares.



En cuanto a las motos, parecería que las regulaciones no existen, no tienen nada en regla; en la noche es usual encontrarse con los fantasmas que no tienen una sola luz. De los escapes ni hablamos; cuando viene un delivery al edificio hay que esperar que se aleje una cuadra para poder seguir conversando, parece que cuanto más ruido mejor. Para colmo ahora andan por las veredas para adelantar a los autos en los semáforos. Las matrículas están despintadas ó no es posible verlas. El control de velocidad no existe; por la Rambla, sin ir más lejos, circulando a una velocidad normal nos pasan como un suspiro, sin importar nada.



La Intendencia ha demostrado que puede hacer controles, en todas las Noches de la Nostalgia hacen un operativo que publicitan muy bien, pero parece que el resto del año hacen la plancha. ¿Dónde están los inspectores? ¿Cuál es su trabajo?