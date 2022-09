¿Dónde están los inspectores de la IMM?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|La pregunta resulta obvia cuando se habla de circulación y controles; no está.



Hace más de 30 años que la Intendencia de Montevideo está gobernada por el FA y los problemas no se solucionan.



Circular en Montevideo es un peligro. Hace unos días caminaba por la vereda de Avenida brasil y tuve que esquivar una moto que circulaba a velocidad de calle por la vereda. Pero eso es solo una anécdota. Hay una lista interminable de controles que no se realizan y quienes pagan con sus vidas son los motociclistas y aún así no cumplen las más elementales reglas de circulación; parece que los semáforos no son para ellos.



Entiendo que no es redituable controlar las motos, no se les puede cobrar. En cambio a los autos fotito y a cobrar; ¡ni siquiera tienen que levantarse del sillón!



No puedo decir que no veo a los inspectores en la calle controlando; sí, los vi a todos el pasado 25 de agosto haciendo horas extras, pero el resto del año desaparecen.



Los controles vehiculares se hacen en Montevideo a los autos, pero las motos pueden circular con el escape libre, sin luces delanteras ni traseras, a contramano, por la vereda, haciendo zig zag entre los autos y nadie hace nada.



Si no los pueden multar a ellos multen a las empresas para las que trabajan. Pero, por favor, por las vidas que se pierden, ¡hagan algo!