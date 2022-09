Insostenible

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|La política y con ella los políticos, en este momento, en nuestro país, han caído a un nivel de una bajeza tan vergonzosa que resulta incalificable.



Normalmente escribo comentarios sobre hechos políticos que me resultan de cierta importancia como para ser analizados, pero en este último mes de agosto, lo que llamaré el “caso Carrera”, ha desgastado a tal punto mis neuronas que me ha hecho renegar de lo que consideramos política y sus políticos.



Empecemos por el “plagio” de una frase de un escrito en el MEC; un hecho absolutamente de mínima trascendencia teniendo en cuenta problemas importantes que el país tiene en esa cartera. La trascendencia que le dio el FA y los medios es tan inverosímil que cuesta creerlo.



La previa negativa del PIT-CNT al proyecto de Reforma de la Seguridad Social, desde antes de estudiarlo, es inadmisible en un estado democrático como debería serlo Uruguay, que hoy se está convirtiendo, sin que nadie recapacite, en un berrinche de guardería infantil.



El caso Citibank y las amenazas caprichosas de AEBU.



Y sigo enumerando y encuentro que por la “velita al socialismo” de Envidrio que nos ha costado, a nosotros los ciudadanos, más de 25 millones de dólares y por un llamado con una base de 7 millones para sacárnoslo de encima, no hubo ofertas.



Lo de las ocupaciones de institutos de enseñanza parece una broma, como si estuviésemos jugando a la mancha, ocupando y desalojando, cual niños de escuela.



Y el “caso Carrera”. Como corolario de este “tira y afloje” ha renunciado una persona que “sirios y troyanos” reconocen por su probidad.



Estoy seguro de que si continuamos esta escalada de ataques de uno y otro lado, si alguien no alza una bandera blanca y se firma un armisticio, llegaremos a un punto tal en que le pidamos al Presidente que pague la nafta del auto oficial.



Se ha caído muy bajo; no importa quién tiró la primera piedra, pero hay que parar.



Si el espacio temporal lo permitiese yo desearía que retrocediéramos y se borrasen agravios, insultos, inquisiciones, investigaciones de hechos del pasado, palabras, dichos. Y que la prensa, toda, borre el amarillismo que hoy nos hastía y no eche más leña al fuego; dándole a los temas políticos la importancia y el espacio que merecen objetivamente. Y que los políticos consensuaran para atender los temas trascendentes del país, que son muchos y sin buscar la paja en el ojo ajeno; todos, “sirios y troyanos”, izquierdas y derechas, coalición y oposición se pusieran las pilas y trabajásemos juntos por el bien de la Patria y de nosotros, sus ciudadanos.