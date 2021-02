Insistencia nuevamente fracasada

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Desde que el FA perdiera las elecciones a causa de desaguisados de todo tipo, sus representantes políticos y militantes intentaron atacar por todos los frentes al gobierno electo.



Utilizaron, para ello, todos los artilugios posibles con la esperanza de disminuir el apoyo popular que, en buena ley, se ha venido ganando la coalición gobernante. Todos sus intentos resultaron vanos, tanto como el dibujo animado del lobo persiguiendo al “correcaminos”.



Un caso patético fue cuando hace casi dos meses, el gobierno hizo una presentación excelente acerca del tema de la pandemia y las vacunas, y antes de saber el contenido de la misma, el FA avisó a los medios de comunicación que a su término realizaría una conferencia de prensa para evaluar los dichos de los representantes gubernamentales.



La exposición de las autoridades tuvo nivel de excelencia y no había por dónde criticarla. Pero el FA ya había convocado a los periodistas y algo había que expresar. ¿Pero qué se podía decir digno de recibo? Nada.

Sin embargo, el senador Daniel Olesker y una senadora de apellido Lazo tomaron la palabra. En sus semblantes se los veía muy poco convencidos, pero había que mostrar presencia con lo que fuera, a riesgo cumplido de una convocatoria destinada al fracaso.



Y así sucedió. Lo de Olesker fue algo en un tono muy suave, casi a modo de balbuceo. En cambio Lazo se mostró con una tímida y superficial sonrisa aduciendo que "como no hay vacuna, no existe plan de vacunación". Tal fue su sorprendente cuanto pueril razonamiento. De su hipótesis que como no habían llegado las vacunas "concluyó" que no existía plan de vacunación.



Es como decir que si en la feria no hay bananas, entonces la feria no existe.

Pues el plan de vacunación quedó establecido una vez que se tuvo cabal conocimiento de la cantidad de productos que habrían de llegar y de qué laboratorios para determinar con precisión el orden en el cual los diversos sectores de la población serían inoculados.



Una vez más, los palos en la rueda frentistas fracasaron en sus intentos de desmerecer la labor de las autoridades.



Este próximo lunes 1° de marzo, la realidad marcará, una vez más, el fracaso de los agoreros frentistas.



Una vez más, el lobo debió resignarse a perder en su malhadada puja contra el “correcaminos”.