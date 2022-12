Insisten en brindar información falsa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Con una clara intencionalidad política, encumbrados actores del Frente Amplio y de la Coordinadora Popular y Solidaria (CPS) insisten en trasmitir información falsa y tendenciosa, a quien quiera escucharlos, en un tema tan sensible como es el auxilio -que a través del Ministerio de Desarrollo Social que financiamos todos- que se brinda a los distintos comedores populares, merenderos u ollas para personas carenciadas.



Maestros del discurso tremendista y disruptivo, atribuyen ligeramente, en cuanto medio y espacio de comunicación que utilicen, “insensibilidad al gobierno”, al que tildan de “soberbio y prepotente”, por haber profundizado la investigación administrativa dispuesta para conocer a ciencia cierta el destino de los ingentes recursos asignados para alimentación.



Como resultado de la misma, esta “coordinadora” no ha quedado bien parada, descubriéndose que los números de platos servidos a sus comensales resultaban más que exagerados y no eran tantas las personas a quienes se debía auxiliar.



Se ha constatado no sólo el acopio desproporcionado de alimentos que no se llegaban a utilizar, como la oferta en venta de los mismos a través de redes sociales y hasta el retiro de comida cuyo destino era la alimentación de mascotas y en otros casos, favorecer el intercambio por droga.



Estas irregularidades han ameritado ampliar las denuncias penales ya presentadas, tanto para deslindar responsabilidades como para conocer si corresponde en cada caso el reproche penal correspondiente.



Pese a lo comprobado siguen insistiendo con su discurso, aprovechando la ignorancia y escaso espíritu crítico de buena parte de sus votantes, a quienes les basta oír esa campana, para afirmar que “todo está peor que antes”, refiriéndose a cuando ellos estuvieron en el poder y los recursos asignados a ese Ministerio que la Ministra Arismendi calificó como “el sueño del pibe”, eran asignados sin control alguno y repartidos políticamente. La realidad constatada desde el gobierno actual, dista mucho de la situación argumentada y denunciada por los actores de la oposición, o de algunos “referentes” barriales de algunas zonas donde se servían muchos menos platos que los que se indicaban como servidos. El problema es, no sólo la bajeza de utilizar a aquellos que verdaderamente necesitan del auxilio estatal, con una intencionalidad política, sino en seguir batiendo el parche contra las actuales autoridades, sin decirles la verdad de lo constatado.



Aunque a nuestro entender, lo que es aún más grave, es la falta de espíritu crítico y de comprensión lectora, en aquellos que escuchan estas diatribas y no son capaces de responderlas o de alzarse contra estos falsos profetas de calamidades, a quienes sólo les importa volver al poder, por el ejercicio del poder mismo.



La tarea será de los comunicadores, quienes tendrán que utilizar todos los recursos a su alcance, para llegar a la gente, que luego ejercerá su derecho al voto.



Es más que necesario advertir, las razones de las fallas que adolece la comunicación del actual gobierno, para que el común de quienes integran el Cuerpo Electoral, reciban de primera mano los datos que se compadezcan con la realidad, sin ser manipulados.