Inseguridad en Oceanía del Polonio

@|Puntualizaciones:



Oceanía del Polonio, ubicada sobre Ruta Nº 10, del Dpto. de Rocha, es un predio que se caracteriza por contar con unas 360 ha aproximadamente, con una extensión de casi 3 km de playa, entre otros balnearios sin desarrollo como son Costa Rica de Rocha y La Florida, frente al mar y que en la actualidad cuenta con casi 88 casas, y un loteo vendido en su mayoría a más de 40 nuevos propietarios.



Es un balneario de residentes argentinos, uruguayos, americanos, italianos, franceses, alemanes, brasileños, entre otros.



El periodismo tiene un compromiso con los hechos y la verdad, pero siempre ha habido casos en los que una información se ha difundido como verdadera, no siendo así, y muchas veces, a través de pocos se generaliza una información que en realidad no cumple con la información brindada.



Esto surge a partir de una carta publicada en esta página con fecha 9 de enero del corriente año, en donde un pequeño grupo de vecinos se queja de los hechos de vandalismo y temas de inseguridad del lugar y en representación del pensar de todos los propietarios, dado que la misma dice vecinos de Oceanía del Polonio.



No todos los vecinos de Oceanía del Polonio compartimos los conceptos vertidos sobre la función del Estado Uruguayo respecto al tema seguridad, mencionado en dicha carta.



Se reconocen los hechos que van in crescendo, esto es así no solo en Oceanía, podríamos decir que ocurren en toda la costa, desde Colonia hasta el Chuy. Pero hay formas y formas de expresarse, y más aún cuando no es con el consentimiento de todos los vecinos.



El Estado Uruguayo, está presente no sólo en Oceanía del Polonio..., está en todo el Uruguay, está preocupado y está trabajando. Se viene de años muy duros y encima la pandemia, que aún sigue calando en la sociedad, y está trabajando en forma conjunta como nunca antes con las distintas localidades, hoy por hoy, agrupadas cada vez más en Organizaciones sin fines de lucro, que tengan representatividad legal del lugar, como debe ser.



Queremos dejar sentado que el pasado 12 de Enero, se tuvo una reunión muy enriquecedora con todas las autoridades Policiales del Dpto. de Rocha, con gran mayoría de vecinos, e in situ; esto sí es habitual.



Por otra parte, estamos trabajando mancomunadamente, no sólo el tema seguridad, sino que a través del apoyo incondicional del Gobierno, en temas medio ambientales y de conservación, con el fin de proteger y preservar Oceanía del Polonio.



Sin más, aprovechamos para saludar a todos los vecinos de Oceanía.