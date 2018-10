Inseguridad en Montevideo

@|Vivimos una actualidad terrible. Los delincuentes se adueñaron de la ciudad. Hay robos a cualquier hora y no hay suficientes efectivos de la policía. Ya no es recomendable andar a ciertas horas caminando; todo parece ser como una lotería.



He visto el crecimiento de la delincuencia a todas horas; casi toda la vecindad ha sido asaltada.



Hace cinco años tuvimos una reunión con el comisario, pero ha crecido en forma alarmante este gran problema.



¡Señores políticos, alcaldes, Ministro del Interior, esto es lo más importante, necesario y urgente para nuestra sociedad!



En una ciudad como Montevideo donde hay cámaras para recaudar, sería una fácil tarea el control y el seguimiento de tantos sospechosos. La ciudad es de los montevideanos de bien no de esta delincuencia que por ahora está adueñada de nuestra ciudad.