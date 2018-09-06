Inseguridad e indignación

Comisión de Vecinos de Villa Colón y Melilla Montevideo

@|Los vecinos de Lezica, Villa Colón, La Tablada y Melilla nos hemos estado reuniendo y manifestando desde el pasado mes de abril, por la seguridad en nuestros barrios.

Sentimos la misma impotencia y desazón que siente mucha gente a lo largo y ancho de nuestro país, según podemos ver en los diferentes medios de comunicación y redes sociales.

Convocamos una marcha para este viernes 7 de setiembre a las 19 hs, desde Avda. Lezica y Veraguas hasta la plaza 12 de octubre, donde caminaremos en paz al grito de “¡Basta de inseguridad!”.

Luego de muchas reuniones con autoridades del Ministerio del Interior, Jefatura de Policía, dependencias de la misma (zona policial IV, PADO, Guardia Republicana, URPM), como así también de la Intendencia de Montevideo y Municipio G, las respuestas a nuestros petitorios, que las hubo, fueron en un principio tibias y luego nulas.

Somos víctimas de rapiñas y hurtos a cualquier hora del día y el vandalismo está en todos lados.

Nos preguntamos porqué tenemos que seguir tolerando y soportando esta situación; nos preguntamos porqué razón las autoridades estatales, que tienen la obligación por mandato de la Constitución de la República velar por nuestros derechos tal y como lo dice el Artículo 7 de la misma: “Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad”, no cumplen con él.

Son el gobierno y están ahí porque los eligió el pueblo para cumplir estas obligaciones.

Sentimos una gran impotencia que es imposible de expresar con palabras.

Les pedimos a nuestros gobernantes que comiencen a gobernar y que sea de verdad. Para eso los elegimos, no nos responsabilicen luego por lo que era vuestra responsabilidad.

El pueblo se está enojando y la voz del pueblo es la que importa.