Inseguridad en el barrio Solís

@|Dentro del barrio Prado existe un área que pertenece al Municipio C que se denomina barrio Solís. Algunas calles que conforman este pequeño, y en otros tiempos, tranquilo vecindario son: Francisco Torres, Francisco del Puerto, Baltazar Ojeda, Vasco da Gama, Pantaleón Sotelo, delimitadas por la Avda. Millán y la Avda. Luis Alberto de Herrera.



Lamentablemente este lindo, cuidado y tranquilo lugar poco a poco se está convirtiendo en un lugar inseguro, como tantas zonas de Montevideo.

Por ahora los vecinos se han quejado por el robo de garrafas, ropa de las cuerdas y de todo aquello que queda a la vista de los rateros que andan merodeando por la zona para ver qué se pueden llevar. Los autos que quedan en la calle son un peligro, porque en la noche muchas veces se escuchan las alarmas y al otro día el resultado es un vidrio roto por intento de robo del vehículo.



Hace un tiempo atrás se veía circular por las tardes una camioneta del PADO, ahora ya no la veo o quizás cambió el horario de patrullar.

Señores del gobierno, ¡hasta cuándo! Somos familias que tenemos hijos que van a estudiar todos los días y que tienen que transitar solos por las calles con el peligro constante que eso significa.



¡No, no es una sensación, ni tampoco estoy exagerando!



Vivo en un país libre, que me cobra suculentos impuestos, pero cuyo gobierno no me brinda las garantías suficientes para transitar tranquilamente por la calle.



Mi hija mayor me dice que está cansada de vivir así. Que quiere terminar sus estudios e irse, porque su país no le avisora un buen futuro. Y yo le digo que tiene razón. Que no se puede vivir así, mirando para todos lados cuando uno tiene que sacar el celular en la calle; mirando para todos lados cuando uno va a entrar a su propia casa; enrejados, encerrados en nuestro hogar.



En fin, tengo la esperanza de que esto cambie, porque la esperanza es lo último que se pierde...



Pero sin duda que el cambio lo tenemos que hacer nosotros a la hora de votar.



¡Cambiemos, para que todo cambie! ¡Cambiemos para que nuestros hijos no se vayan del país! ¡Cambiemos por nuestro futuro y el de todos los uruguayos!