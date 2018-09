Inseguridad

@|Le facilito una idea al Sr. Ministro del Interior: hacer un proyecto de ley que prohiba a los delincuentes huir del lugar del delito, que tengan que esperar allí por lo menos una hora para que un móvil policial se acerque a detenerlos. Sin esta ley se hace muy difícil atrapar a los que explotan cajeros, rapiñan a la gente, asesinan sin motivo.



Fuera de broma, es insostenible lo que está pasando, están actuando como si no existiese una policía y capaz que tienen razón... Actúan impunemente y cada vez con más osadía, no les importa nada, asesinan y roban en cualquier lado y por cualquier motivo mientras las policía pasea en los patrulleros y el Sr. Ministro nos da clases y diagnósticos de lo que sucede...

Por favor Sr. Ministro, haga de cuenta que tiene que proteger a su familia, haga algo para cambiar esto, y si no puede hacer algo efectivo, deje ese cómodo sillón que ocupa para que tengamos otra persona que capaz venga con alguna idea nueva ó mas ganas de protegernos.