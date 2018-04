@| Hace cinco meses hay inseguridad en torno a mi casa y mi persona.

Después de las 20 horas no puedo salir. Los conozco, viven en mi cuadra, en frente, en la esquina. Son tres, dos jóvenes y un veterano que se les unió. Ni siquiera a plena luz del día puedo esperar la garrafa de supergás. Me insultan diciendo palabrotas y amenazando que me van a prender fuego el terreno.



Al término de los partidos tiran cohetes al tiempo que “golpean” el muro del frente.



Al consultar a los policías que andan en las calles, aluden que ellos sólo intervienen si hay hechos de agresión.



Hice la denuncia en Policía de la Mujer, Seccional correspondiente. Hasta fui al Centro de Mediación Judicial. Hay audiencia después de turismo.

Me culparon por no saber sus nombres (¡me olvidé de preguntarles sus nombres!).



Tengo 67 años, no estoy para esto. ¡Dios quiera mi tablet me ayude...!