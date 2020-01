Fue por inseguridad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El FA perdió las elecciones



No tengan dudas, fue por la inseguridad.



Hay que reconocerlo, en lo internacional la derrota del oficialismo en general sorprendió, teniendo en cuenta la problemática regional.

Preguntado por las causas del fracaso electoral, el actual mandatario respondió: “por múltiples factores”. De acuerdo. Generalmente para un resultado negativo o positivo en todos los órdenes, las causas se suman.

No se puede negar que uno de esos sumandos fue el que inclinó la balanza: la inseguridad.



A la población, en una gran mayoría, no le conformó como la enfrentó el gobierno.



Pero más allá de eso, lo que generó más irritación fueron las explicaciones de las autoridades, de los responsables y de los actores políticos y mediáticos que en su pretensión de justificar el accionar policial-judicial se repetían en argumentos hasta el cansancio: “problema mundial”, “la educación”, “la prensa sobredimensiona el problema”, “no se reprime para evitar un mal mayor”, “hay que convivir con esto” “los tiempos cambiaron”, etc.



Eran tan pueriles y recurrentes los argumentos que todos los uruguayos (más allá de los políticos opositores) en sus charlas ya tenían incorporadas las respuestas contrastantes.



Pero si “no querías sopa, tenías dos platos”. Estaban aquellos que victimizaban a delincuentes por más despiadados que estos fuesen.



Fracciones de pureza dogmática (en pago recibieron una magra votación) que incluso querían borrar antecedentes delictivos de menores, fuese cual fuese el delito que cometieron. Como si los 18 años marcaran el nacimiento de una persona. Muchas “burradas” al decir del referente principal.

Algunos se dieron cuenta del error, pero fue tarde.



En resumen, en la pretensión de justificar, los argumentos esgrimidos por el oficialismo que se extingue, eran un modo de meter continuamente “el dedo en la llaga”, de todos; ¿quién no tiene un familiar, amigo o conocido asesinado por la delincuencia?



Después, la soberbia, el querer convencer que nadie podría hacer una gestión mejor.



La inseguridad, no tengan dudas, por eso perdieron.



Desafío mayúsculo para los que vienen.



Si colman las esperanzas de la gente y le dan tranquilidad al ciudadano, no se van más.