Inscripción en Liceo N° 34 de Montevideo 

@|¿En serio mejoró la Administración en la Educación Pública?



Karina, mi compañera, llamó al Liceo N°34 para averiguar por las inscripciones para el horario matutino para adultos. Ella trabaja desde las 13 horas, y le venía bien estudiar de mañana y después irse a trabajar. No como antes, que podía hacer pocas materias porque en el trabajo sólo algún día le permitían salir una hora más temprano y así poder cursar alguna materia para culminar el liceo.



Llamó al Liceo N° 34 y le dijeron que las inscripciones eran el día jueves 14 y viernes 15 de febrero, de 11 a 18 horas, pero que sólo quedaban 50 números para nuevos alumnos y 150 para reinscripciones. A lo cual el día jueves 14 de febrero, fue a hacer fila a las 7 am para poder obtener su número al cual llegó, pero ya había señoras y jóvenes desde las 05.40 am haciendo la fila por ese sagrado número al cual el año pasado no llegó.

Empezaron a dar número próximo a la hora 12, y le dieron para hoy 26 de febrero a la hora 12:30, para una charla informativa que era eliminatoria si no concurría, además debía presentar constancia de trabajo para que le den el turno matutino.



Cuando llegó a las 12.15, le informan que la charla se había postergado por decisión de la Administración del Liceo para la hora 16.00, sin dar previo aviso, a lo cual se tuvo que aguantar casi 4 horas en el entorno del liceo para esperar la charla eliminatoria.



A las 16 horas, en la charla les informan que no hay cupos para la mañana y que le podían dar un número por si surge algún lugar más adelante.



¿Hay necesidad de jugar así con las personas que ya no son gurises y tienen ganas de terminar el liceo? ¡Cambiaron días de trabajo para poder asistir a buscar número y asistir a la charla para que te digan que no hay lugares de ante mano y jueguen así!



Voy a citar un ejemplo: yo me anoté para el Liceo N° 26 nocturno el día 14 por un Formulario Web en la página del liceo, muy fácil, y ayer me llegó un mail avisando que estaba inscripto con éxito y que las clases comenzaban el 6 de marzo.



La verdad que la Administración del Liceo 34 es espantosa y ojalá la compartan para que llegue a alguna autoridad de la Anep, Secundaria o Ministerio de Educación.



Ahora mi pareja se quedó sin nada porque el período de pases en otros liceos ya pasó también.