¡Inquietante!

@| Durante años, nos han atomizado con la superioridad moral de muchos dirigentes del F.A. Y resulta que son seres humanos que tienen miserias como todo el mundo, pero cuando opinan, parecería que está hablando el Oráculo de Delfos.



Como ejemplo de que son “vende humo”, tenemos un senador que quiso evitar pagar sus obligaciones con la Intendencia de Canelones; otro que le gusta jugar a los autos chocadores con algunas copas de más y el tercero, aún más grave, parece que estaría involucrado en un caso de violencia de género.



Los seres humanos tenemos memoria, pero algunos no recuerdan que el Muro de Berlín cayó, o lo derribaron, hace muchos años. Eso significó la caída de un imperio de terror por parte del comunismo internacional. Y en nuestro país, parece que se les olvidó que en Noviembre de 2019, el pueblo dijo basta al despilfarro.



Ahora el Sr. Pereira, Presidente del F.A., como los dirigentes del Pit Cnt, le presentaron al Presidente de la República una cantidad de propuestas para palear la crisis económica.



No sé de donde sacaron el título de economistas, ¿será como el de Sendic? Pero lo particular del asunto es que quieren poner más impuestos; ellos quieren gastar como sea.



Sin saber nada de economía, les doy una idea:



Si se consigue rescatar US$ 80 millones del sobrante del Antel Arena; si Sendic rescata por lo menos la mitad de los US$ 1200 millones que se rifaron de ANCAP, si Mujica devuelve los US$ 80 millones del FONDES, si se rescatan los US$ 300 millones de PLUNA y otros tantos de la Regasificadora, estamos salvados y podemos darle aumentos al que necesite. Conclusión: son unos irresponsables.