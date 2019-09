Trabajo para inmigrantes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| No tengo nada en contra de la llegada de inmigrantes al país (venezolanos, dominicanos, cubanos).



Llegan de países con dificultades económicas muy grandes, en busca de nuevos horizontes. Quizás Uruguay sea un trampolín para ir a países más ricos; también van a Argentina y Chile.



La gran mayoría ha conseguido trabajo aquí (servicio doméstico, guardias de seguridad, en farmacias, restaurantes, taxis, Uber, ómnibus, call center, hoteles, estaciones de servicio, pintores, repartidos de gas, delivery, garajes, llegando a la atención médica). Unos pocos y contados con los dedos de la mano son cuidacoches.



¿Cómo puede ser entonces que en este último mes haya aumentado la desocupación?



¿Acaso es por los inmigrantes? ¿Les pagan menos sueldo? ¿Están fuera de los sindicatos y esto les conviene a las empresas? ¿O simplemente son grandes trabajadores? ¿Por qué esos lugares no son ocupados por uruguayos?



Seguramente hay varios motivos que lleva a las empresas y negocios a contratar inmigrantes.



Y no lo digo con desprecio, lo digo con preocupación.



Los inmigrantes viven en pensiones o alquilan casas donde conviven varias familias. Supongo que el dinero que pueden ahorrar se lo mandan al exterior a sus parientes.



Lo concreto es que llegaron y están trabajando; ¿y los uruguayos qué?¿Acaso no quieren trabajar? ¿Nadie está preparado para hacer nada? ¿O la población sin trabajo se agarra de los beneficios del Estado? (Mides, etc.).



Mi reflexión final es que quizás no todos los extranjeros son profesionales o están muy bien preparados, tal vez vengan sin exigencias y hacen lo que sea por sobrevivir.



Tal vez si todos los uruguayos tuvieran trabajo otra sería la realidad del país. Y esto nada tiene que ver con los inmigrantes que llegan.



Así que todos aquellos extranjeros que quieran venir a Uruguay pueden hacerlo, el nuestro, es un país abierto al mundo.