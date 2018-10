Inmigrantes

@|Como está sucediendo en muchos países de América, aquí también llegan ciudadanos venezolanos, cubanos, etc. escapando de la terrible situación económica y social que les ha tocado vivir.



Como nosotros también hemos pasado por iguales condiciones en un pasado ya conocido, como lo hemos vivido, es que por humanidad debemos acogerlos.



Ahora bien, esperemos que esta gente pueda desarrollarse en sus trabajos, con sus profesiones o no, de forma ordenada, transparente y legal.

No quisiéramos que pase lo que por ejemplo está pasando en Argentina, en donde miles de extranjeros son tomados en forma ilegal, con trabajos en negro que además de ser un riesgo para ellos mismos genera a largo plazo problemas y gastos para el estado.



En el vecino país se los ve ocupando empleos en forma instantánea, por sobre los propios argentinos, quitándoles el trabajo a estos y además devaluando el costo laboral, ya que son tomados por montos menores al mínimo, sin cargas sociales, sin aportes y sin seguros, abusando de la desesperación que traen.



Parece raro ver como en un país que está en gravísima situación social y económica, puedan llegar y obtener empleo en forma tan rápida, en todos los sectores, mayormente en deliverys, ventas, locales comerciales, servicios, etc.



En fin, todos pueden ser aceptados, pero controlemos que no se transforme en un deterioro del sistema laboral.