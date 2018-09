Injusticia con Rodrigo Blás

@|Sin temor a equivocarme debo hacer una afirmación poco feliz. Y es que los gobiernos de los últimos 15 años con el Frente Amplio a la cabeza, han distado mucho de poder ser encuadrados como democráticos, porque la esencia misma de ésta, deriva del accionar político de los gobiernos.



Sin detenerme en cada caso, mencionaré tan solo algunos acontecimientos irregulares ocurridos, tales como Pluna, el invento Alas-U, regasificadora que nunca funcionó, casinos, ASSE, Ancap, Fondes, etc., donde hablamos, solamente en estos, de pérdidas por encima de US$ 1.400.000.000, en un claro abuso de poder que el FA califica como “equivocaciones”.



Equivocaciones que costarán muy caras a todo el pueblo uruguayo.



Mencionemos además, las pretensiones permanentes de legislar mediante la prepotencia que tienen por mayoría parlamentaria, contrariamente a lo laudado por plebiscitos.



Así también, ejercen la autoridad indebidamente, utilizando los organismos públicos haciendo uso y abuso de poder con fines oscuros para perjudicar a quien piensa diferente o constituye una “amenaza política” para sus intereses, por lo que, no podemos afirmar que vivimos en una democracia, sino que estamos ante un “autoritarismo dictactorial”.



Hemos perdido libertad en todos los ámbitos, nos sentimos desamparados respecto a nuestra seguridad física, moral y jurídica.



Y permítanme detenerme aquí, porque me duele e indigna ver que, una vez más, continúan atacando a un amigo, un compañero; que él único pecado que posee es dedicarse desde muy joven a la política con gran pasión, que posee una capacidad única y una generosidad que mantiene siempre con muy bajo perfil; que por años se ha desempeñado con gran solvencia en la Junta Departamental, y que nunca ocupó un cargo público a cambio de votos porque su meta es continuar por el camino correcto de estar al servicio de las necesidades de la ciudadanía .



Creo firmemente que esta vez el gobierno del FA se equivocó feo… a la capacidad se le compite con capacidad, a los argumentos se los contrarresta con más argumentos, “nunca” abusando del poder intentando sembrar una semilla putrefacta pretendiendo perjudicar a un ciudadano de bien.



Han cometido el error grande. Jamás verán a un blanco arrodillado ante una injusticia, por el contrario, este ataque ha provocado en nosotros un enorme deseo de redoblar los esfuerzos por nuestro candidato y amigo. Y que les quede claro, que a los blancos no se nos prepotea, no se nos injuria gratuitamente, porque lo único que logran, es que se agiten nuestras banderas con mayor vehemencia y un espíritu incontrolable de luchar junto a todos los compañeros que apoyan la propuesta de Rodrigo Blás, como mejor candidato para conducir el destino del departamento.



Tarde o temprano las cosas caerán por su propio peso y esta embestida de competencia política desleal del partido de gobierno, traerá que se grite en las urnas… ¡Frente Amplio nunca más!