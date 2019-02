Injusticia en el BPS

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Soy jubilado topeado y viudo desde hace un mes por fallecimiento de mi señora de cáncer. Fui a gestionar al BPS la pensión y me dijeron que según la ley estoy fuera del rango de poder recibir pensión y me la denegaron. Por una ley de hace años, que no considera si estás topeado, que te descuentan el IASS y que ayudábamos en vida de mi mujer a mi hija cuidando a la nieta todo el día mientras ella trabaja y colaborando con el pago del alquiler.

Ahora me encuentro que al fallecer mi mujer tengo que afrontar deudas de préstamos surgidos por su enfermedad y un simple empleado del banco solo te dice que la ley no hace excepciones, cuando es sabido que hay gente que gana mas del tope jubilatorio porque cobra pensiones aparte.



Es una injusticia por la cual quisiera poder debatir, dado que ahora tengo que vivir sin llegar a fin de mes, cuando mi mujer vivía podíamos ayudar a mi hija y a mi nieta a vestirse, a llevarla al colegio, a comprar su ropa, etc.

Como puede ser posible que al fallecer el cónyuge el estado te castigue haciendo que tengas que sufrir por lo que resta de tu vida. Te ofrecen psicólogos para superar su muerte, pero no te ofrecen uno para superar los tramites y las burocracias posteriores y los constantes rechazos de cosas que te corresponden. Me congelan una cuenta bancaria que teníamos en el BROU porque hasta hacer la sucesión no podés cobrarla, sin embargo no te dan solución como pagar la sucesión, salvo sacando otro préstamo.



Vivimos más de 7 años luchando contra esta enfermedad horrible -hasta el FNR nos retiró el medicamento porque nada hacía efecto-, hasta que decidimos abandonar las químicos para tener una mejor calidad de vida y disfrutar lo que le quedaba de ella. Hoy me encuentro sin mi mujer amada después de 42 años juntos y al BPS rechanzandome una pensión habiendo aportado en mi caso durante 37 años para estar topeado y en el caso de ella habiendo aportado mas de 30 años.



Ojalá puedan ver mi desesperada inquietud y poder tener una entrevista con Uds. para explicarles todo lo que ha pasado desde que ella falleció, desde los tramites por darle de baja en Movistar, Oca, familia, etc., y todos los problemas ocasionados en cada tramite burocrático para darle de baja.

Desde ya les agradezco puedan darme su atención con este problema y nuevamente gracias.