Ingreso al Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@| En agosto, el gobierno uruguayo "habilitó" el ingreso al país para ciudadanos extranjeros propietarios de inmuebles, a partir de septiembre.



Para ello, implementó un trámite previo, en la página oficial del gobierno, tan intrincada y con exigencias absurdas; al punto que primero hay que registrarse e ingresar con clave de acceso y después, en plena era digital, exigen que la "declaración jurada" sea impresa, firmada, escaneada y posteriormente subida, so pena de que, luego de 7 u 8 días de analizar el pedido, se "observa" el mismo y hay que sanear y reanudar el trámite, con el consiguiente insumo temporal.



El caso es que a más de 20 días de septiembre, la mayoría de quienes han solicitado el ingreso, todavía no han conseguido el permiso correspondiente.



Es dable pensar que en lugar de generar tantas trabas, el gobierno hubiera hecho un sinceramiento, y decir que continúa postergado el ingreso para los propietarios, de manera de no generar falsas expectativas, tanto para ellos como para el castigado sector turístico.