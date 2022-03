Ingreso a Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Las condiciones de ingreso por Covid-19 a Uruguay se prestan a confusión, por lo que me han comentado varias personas que quieren viajar a nuestro país.



En Uruguay no interesa para el MSP si el viajero está vacunado o no está vacunado. Debe tener un PCR o un test de antígenos realizado 72 horas antes y completar la declaración jurada. Deben decirlo claro, porque hay gente que cree que puede ingresar sólo con las vacunas.