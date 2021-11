Ingreso a Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|El pasado 8 de noviembre, no pudimos embarcar en el vuelo 7630 de GOL, por no tener el formulario que se exige ahora en Uruguay: la Declaración Jurada (con datos solicitados de salud, personales y contactos en el país), para así poder viajar e ingresar a nuestro país.



Además, y no menos importante, perdimos los pasajes porque la compañía aérea considera que fue “no-show”.



Presentamos todos los documentos que fueron necesarios y exigidos hasta el mes de octubre de 2021: la cédula de identidad vigente, el test PCR con resultado negativo y el certificado de vacuna contra el Covid-19 (las dos dosis).



Sucede que ahora para viajar a Uruguay, sólo con estos documentos no es suficiente, si no se muestra la Declaración Jurada de Salud exigida por Uruguay para entrar al país.



¿Cuál es el calvario?



Primero hay que registrarse como Usuario Uruguayo y recibir la confirmación de que se hizo ese registro por Internet y después llenar la Declaración Jurada.



Todo se hace por Internet y eso lleva algún tiempo para entenderlo y hacerlo.



Lamentablemente, no fue posible llenar esos registros en el aeropuerto, incluso con la ayuda de funcionarios de GOL que intentaron hacerlo, pero no lo consiguieron.



Tenemos más de 80 años. Yo 85 cumplidos. Y ahora debemos justificar que somos uruguayos por Internet.



El 9 de noviembre pasado, gracias a la ayuda y la asistencia de un funcionario del Consulado Uruguayo en San Pablo, finalmente conseguí registrarnos (ambos) como: Usuario.gub.uy.



Después de tener ese trámite hecho es que se puede iniciar el proceso de registro por Internet de la Declaración Jurada arriba mencionada.



No digo que no sea necesario controlar, sólo que a partir de determinada edad, los que definieron este método de verificación de identidad y de salud, lo podrían haber simplificado.



Me costó perder los pasajes, los certificados PCR, el taxi al aeropuerto y la tensión vivida desde las 6:00 am hasta las 9:00 am en el aeropuerto de San Pablo, tratando de resolver el nuevo papeleo exigido (supongo por el Ministerio de Relaciones Exteriores o de Salud Pública).



¡Viva la burocracia!



Los uruguayos que puedan estar en el exterior, radicados o de turismo, dejaron de ser uruguayos a partir de Noviembre de 2021, si no cumplen con estas nuevas exigencias. Los extranjeros pasan también por una complicación adicional para ingresar a Uruguay.



Me pregunto: ¿será que el Ministerio de Turismo está al tanto de toda esta tramitación burocrática para ingresar a Uruguay? Por otro lado, ¿no puede esto representar una pérdida de divisas para el país?



Éste es sólo un comentario para alertar a quien quiere volver a su país o visitarlo; que entre a Usuario.gub.uy y se prepare a transitar por este complicado calvario burocrático.