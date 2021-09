Ingreso de argentinos a Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Estimados vecinos:



Con cierta preocupación estoy viendo el decreto de apertura de las fronteras para poder volver a viajar a Uruguay. El decreto pide, tanto para los propietarios como para los no propietarios, PCR Negativo 48/72 hs antes de viajar (correcto) y dosis completa de la vacuna dentro de los 6 meses antes del viaje (ahí surge un tema si deseas viajar a Uruguay para este verano, en Enero/Febrero, deberías haberte vacunado posteriormente a Julio/Agosto).



En Argentina, un grupo grande de la población realizó la vacunación completa entre los meses de Marzo y Julio, por lo cual no estarían en condiciones de viajar a Uruguay.



Por otro lado, aproximadamente en el mismo lapso, 40.000 argentinos viajaron a Estados Unidos a vacunarse, los que también estarían fuera del rango de fecha de los 6 meses.



Y por último, una cantidad importante de argentinos que viajaron a Estados Unidos optaron por la vacuna Johnson de muy alta efectividad, pero que no está homologada en Argentina, pero sí homologada por la OMS y por los Estados Unidos, por lo cual tampoco podrían viajar, pues el decreto 279/021 del 26/08/2021 firmado por el Presidente Lacalle Pou, hace hincapié en los 6 meses previos y vacunas aceptadas en el país de origen (que sería Argentina).



Creo que es un error muy fácil de subsanar teniendo el ejemplo de Estados Unidos que, a partir de Noviembre, exigirá vacunación completa y vacuna homologada por la OMS y Chile que está en el mismo camino, más allá de los países de la Unión Europea que seguirán el mismo camino.



Espero se pueda resolver este tema, para poder volver a disfrutar el Uruguay Natural.