¡Qué ingenuo!

@|Y pensar que yo pensé que quizás, tal vez, no sé, por un error o por una especie de delirio racional, pero no, no se dio, el PIT-FA nunca consideró “bajar la pelota”.



Es claro que su intención era sólo “enfriar” el partido porque en lo que va de este gobierno, no agarraban una.



Por eso quiero dirigirme a quienes les dieron su voto de confianza por convicción, porque intentar razonar con los fanáticos es tan imposible, como tratar de meter un litro y medio de agua en una botella de un litro.



Se sabe que la oposición tiene la función de ser el contralor del gobierno, pero también fueron elegidos para aportar ideas que beneficien a todos los ciudadanos porque, en definitiva, este debe ser su principal objetivo.



Sin embargo, lo que vemos es que no tienen nada para dar.



A esta altura es claro que carecen de méritos propios para destacar, por eso su táctica se basa en ensuciar y minimizar los logros de sus adversarios.



Para afirmar esto, los invito a recordar y analizar el accionar de este grupo desde el 1° de marzo de 2020 y verán que sólo se caracteriza por trancar todo, crear relatos tendenciosos, mentir sin miramientos, escrachar a diestra y siniestra con el único objetivo de que a este gobierno le vaya mal, sin importarles que todos vamos en el mismo barco.



Su objetivo es sólo recuperar el poder a como dé lugar.



A esta actitud reprochable se le debe agregar el drástico cambio en su perfil. Los pocos “moderados” que quedan siguen en la agrupación para asegurarse algún “carguito”, porque no tienen ni voz ni votos.



El FA se estrechó y hoy concentra todo el poder en manos de los más radicales, o sea el Pit, el Partido Comunista y el MPP.



Por eso les pido que piensen. ¿Quieren ustedes un Uruguay con ideologías que admiran y se inspiran en regímenes autoritarios como Cuba, Venezuela o Nicaragua?