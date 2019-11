Ingeniero no tan ingenioso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Reacciones de Martínez



Como decía mi amigo Carlos Prieto: "Ustedes lo vieron".

El ingeniero transformado en el Marqués de las Cabriolas, aquel personaje del viejo carnaval montevideano.



Pero aquí no era carnaval. Era la hora final de la segunda vuelta electoral y los ciudadanos habíamos elegido Presidente.



Parece que fue el único que no se enteró. Tal vez porque no fue el elegido. Tal vez porque sigue añorando a su amigo Raúl, a quien traspasó el mandato de jugar con ANCAP, a ver si podían destruirla. Tal vez porque creyó ser el rey de Montevideo y casi llega a lograr lo que no pudo con el ente de los hidrocarburos. Tal vez porque ahora vuelve a oír el reclamo del PCU por sus dichos de como recibió la Intendencia de Ana Olivera.Tal vez porque el miedo que decía sentir en sus selfies le recordó que lo que veía era su propio rostro.



Y allí sí que tenía razones para sentir miedo. Pues se transformó en un ingeniero nada ingenioso. Como decía mi amigo Carlos Prieto: "Ustedes lo vieron".