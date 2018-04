Para Ingeniería de Tránsito

@| Toda ciudad tiene sus problemas de tránsito, algunos mejor resueltos y otros no tanto.



Montevideo no escapa a ese problema agravado por el explosivo aumento del parque automotor.



Evidentemente todos los problemas no se pueden resolver de una sola vez pero se pueden tratar por zonas, que vayan haciendo más fluido el tránsito.

Ya en una oportunidad escribimos que debería prohibirse el estacionamiento en la Rambla a toda hora y todos los días de la semana con ese fin.



Hoy nos ocupa un pequeño sector vial del barrio Parque Rodó que crea interferencias en la circulación vehicular en la zona. Nos referimos a las calles Maggiolo; Patria; Itapúa; Ibiray y Figueira, fundamentalmente en las dos primeras.



No puede ser que esas angostísimas calles tengan doble sentido de circulación con estacionamiento de vehículos en ambas aceras. Cuando se enfrentan 2 vehículos en sentido contrario, uno de ellos tiene que dar marcha atrás hasta media cuadra, para dar paso al otro. Y si vienen varios vehículos en sentido contrario es el caos.



¿ No se podría solucionar el problema flechando esas calles, principalmente Maggiolo y Patria, una para cada lado?