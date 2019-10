Ing. Guillermo Rondini

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@| Hace algunas semanas el MTOP informó, con la mediática acostumbrada en tiempos electorales, que se construiría un puerto deportivo ubicándolo sobre la costa oeste de Punta Carretas, sin duda alguna un punto privilegiado y muy apropiado para la navegación deportiva.



Pero esta iniciativa no es nueva, como tantas otras, aunque ello suponga una sorpresa para quienes se les ha hecho creer que nuestra República nació el 1 de marzo de 2005.



Desde la década de los 40 del pasado siglo, el ingeniero Guillermo Rondini, tanto desde Hidrografía como desde el llano, fue publicando una larga serie de proyectos para no solo ir mejorando las facilidades que las costas uruguayas deberían otorgar al turismo náutico, sino que asimismo fue uno de los propulsores intelectuales de lograr un puerto atlántico, llámese a la moda: “puerto en aguas profundas”. De esa manera, Rondini, con su “proyecto de desarrollo de la Náutica en Uruguay”, que virtualmente a lo largo del tiempo no ha sido tenido en debida cuenta, la enorme masa de veleros que poseen los centenares de clubes de yachting argentinos sitos en las costas de Buenos Aires, o ríos Paraná y Uruguay arriba, tendrían todo un cordón de puntos terminales con facilidades conexas que aseguren una mejor estancia, o sea una cadena de seguridades potables para su navegación. Desde San Juan a La Paloma, Rondini, pasando por supuesto por terminales como Buceo, Punta del Este y Piriápolis, elaboró un plan basado expresamente en las necesidades que la vela deportiva enfrenta en sus cruces rioplatenses.



Y aquí se hallaba también la idea de ubicar un terminal en Punta Carretas.

Sin duda que algo se ha logrado en los últimos años, aunque tomando en cuenta la entidad económica que significa para el país el turismo argentino, se ha mejorado muy poco en este sentido, y por ende habría que recurrir mas a aquellos que nos dejaron sobre el papel proyectos y estudios, que, como el del Ing Rondini, supone lo mas acabado en el mundo del turismo náutico compatriota.