Infracciones de tránsito

@|Un breve comentario:



Recibí hoy, 16 de julio, una notificación de la Intendencia de Montevideo fechada 10 de julio.



Se refiere a una supuesta infracción de tránsito que habría cometido el sábado 29 de junio (o sea, 17 días atrás), en una avenida en que la velocidad máxima sería de 45 km/h (sin indicadores de ningún tipo en la zona de la sanción), dándome la oportunidad de hacer descargos, contando para ello con un período de 10 días que han comenzado a contarse a partir del mencionado 10/7.



Una demostración más de la ineficiencia de la burocracia departamental, en este caso a nivel operativo y administrativo.



Por supuesto, no intentaré descargo alguno, puesto que en la única ocasión en que lo hice - cuando fui multado la última vez hace un par de años - la gestión fue inútil. Me respondieron que estaba la foto del radar...



¡30 años de administración frenteamplista, que no ha logrado mejoras en ninguna de las funciones esenciales de esta institución y, en particular, que ha incrementado el caos vehicular!