Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Luego del informe de la JUTEP, algunos manifestaron su desacuerdo y otros, lisa y llanamente, rechazo por considerarlo parcial.



El aparente candidato novísimo a presidir el FA, no deja de expresar ideas tan novedosas como que la JUTEP debería ser electa sin matices políticos y fuera de los períodos electorales; como si precisamente ese organismo existiera para considerar asuntos fuera del margen político del país.



¿No será que el pronunciamiento de la JUTEP se suma a otros anteriores, como el del Tribunal de Cuentas y la propia ANTEL, que dicen con otras palabras lo mismo que la JUTEP? ¿Y que de esa suma no escapa la responsabilidad total de quienes desde el anterior gobierno, casualmente a cargo del FA, incurrieron en esas desviaciones y falta total de transparencia?



Este informe, firmado por el representante del propio FA, no viene más que a reafirmar lo que todo el país sabía desde antes. Los gastos de ese Arena fueron absurdos por naturaleza y más que dudosos por como se produjeron. Y cambiar la designación de los organismos solo se justificaría si la señora que los impulsó, al mismo tiempo, dejara muy claro todo lo que aún no sabemos. Y de ese informe, debidamente certificado, surgiera que la JUTEP intentó dañar su persona con intención manifiesta.



¿No le parece?