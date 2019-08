Informe del Ineed

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

*|La verdad no me sorprende. Es una pena, pero es la verdad.



El 63% de los estudiantes de tercer año de liceo no sabe realizar un promedio numérico. Y el teorema de Pitágoras sólo lo sabe aplicar el 5% de los estudiantes.



Todos los habitantes de este país ponemos nuestro granito de arena para que los jóvenes puedan tener una enseñanza pública que les de las herramientas necesarias para defenderse en el futuro. Pero hasta ahora el sistema ha fracasado. Tantos recursos vertidos en la Educación para volver a fojas cero. Cada vez se agranda más la brecha entre los jóvenes que pueden acceder a una educación privada respecto a los que concurren a la escuela o liceos públicos.



Pte. Vázquez, este Uruguay dista mucho de ser aquel en el cual Ud., siendo hijo de un trabajador, primero se convirtió en médico y luego en Presidente de nuestro país. ¿Qué pasó?



Creo que ahora tenemos la oportunidad de tener el cambio que tanto necesitamos. Permitamos que nuestros hijos puedan crecer en un país con futuro. No quiero que los jóvenes preparados se sigan yendo porque no tienen oportunidades en su tierra para desarrollarse.



¡Por favor démosle la oportunidad a gente que verdaderamente tiene capacidad y ganas de trabajar para sacar el país adelante!