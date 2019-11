Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Es natural para la mayoría de las personas, que siempre vayamos detrás de los avances tecnológicos, en este caso me refiero a Google, Facebook, Twitter, Youtube, etc.



Sin embargo, no debería ser así para los directores de los informativos, estos tienen la obligación profesional de estar al día e incorporar esas tecnologías a sus fuentes de información, más cuando todos nosotros tenemos en nuestros teléfonos inteligentes toda esa información a nuestra disposición.



Para la mayoría de nosotros, esas personas a cargo de decidir qué se informa, cómo y cuándo, son anónimas, no tenemos idea de quienes son y por lo tanto trasladamos la responsabilidad a los informativistas, opinólogos y a toda esa caterva de personajes que han aparecido últimamente.



Me llama la atención, debido a que yo sí recurro a esos medios de información no tradicionales, y comparando con los tradicionales constato deficiencias, grandes diferencias en lo informado con estos últimos.



A modo de ejemplo, circulan por las redes varios videos y fotos que informan: que Evo Morales tiene depositado en el banco Vaticano la friolera de 335 millones de euros. Otra foto con los depósitos en el mismo banco de: Bachelet, Maduro, la hija de Chávez, Kirchner, Correa y otros del denominado Socialismo del siglo XXI.



Más allá de mi curiosidad por cómo lograron ahorrar esas grandes cantidades de dinero, me preocupa más saber si quienes dirigen los informativos y todos los opinólogos de la TV, ignoran esta información, demostrando falta de profesionalidad o lo que es peor la ocultan intencionalmente?



Acaso no son conscientes que muchas personas como yo se cuestionan lo mismo y al no tener respuestas razonables, poco a poco creemos menos en los medios tradicionales.



Es todo un tema que hace a la búsqueda de la verdad…