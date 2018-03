Informatibios

@|En este caso me refiero exclusivamente a los informativos que se emiten por televisión en todos los canales montevideanos y que en su mayoría coinciden en los horarios; matutino, mediodía y noche.



Despliegan, generalmente, las noticias que aparecen en la prensa escrita pero parece que importa solamente la primera página ya que otras noticias interiores, aunque interesantes, no son ni mencionadas.



Y enseguida aparece el fútbol y entonces resulta que por largo rato en todos los canales, simultáneamente, se ve y se escuchan comentarios solo sobre jugadas y goles de partidos locales y de otros países y hasta de los goles que convierten en cuadros extranjeros jugadores uruguayos y prolongados comentarios sobre los problemas de los clubes y de los jugadores y de los próximos y pasados acontecimientos, pronósticos, etc.



Quienes pretendemos escuchar noticias y todo tipo de informaciones nos encontramos obligados a atender un tema que no es del interés de la mayoría de los que vemos los informativos ya que existen numerosos otros temas que los tibios informativos no nos proporcionan o no desarrollan suficientemente.



Los canales deberían establecer horarios especiales para emitir informativos exclusivamente deportivos con mayoría absoluta futbolística, obviamente, y que satisfaga a los fanáticos.



Por otra parte, si bien en los informativos como tales sería aceptable alguna breve mención de lo más importante del fútbol, con respecto a todos los otros temas deberían ponerse las pilas y no solamente copiar la información ya recogida por otra prensa procurando mejorar la tibieza de su producción y brindar más datos interesantes.