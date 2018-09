Información tributaria

Del FMI



En relación a un reciente artículo titulado; “Tras ajuste, la presión fiscal de DGI superó 20 % del PBI”. Me permito confrontar dicha publicación con las cifras provenientes del informe anual del FMI denominado Art. 4 de los convenios realizados con cada administración gubernamental integrante del organismo y que hace las veces de resumen y auditoria de cada país en ese período de tiempo y que señala en nuestro caso: “Ingresos fiscales del sector público no financiero, excluidos los gobiernos locales. 30.3 % del PBI”.



Como observarán no es pequeña la diferencia como tampoco la falta de especificación sobre si esa cifra incluye las transferencias de las empresas públicas al tesoro nacional.



En ese caso con la fiscalidad de los gobiernos locales y dichas transferencias la carga fiscal sería aún mayor a la informada por el FMI.