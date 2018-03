0% de inflación, magia de Astori

@|Estimado Cr. Astori, tengo la fórmula para que la inflación este año sea de 0 (cero). Tiene que hacer el enredo de siempre que hace con UTE Premia; con eso Ud. dice que bajó la inflación de más del 8%, a 6.55% (yo pago más de $2.000 mensuales y me rebajó $280).



Le doy gratis la receta, haga también OSE Premia, Antel Premia, DGI Premia y llegamos a 0 inflación con su hipótesis; y no agregue algún otro organismo, pues se convertiría en deflación. ¿Vio que sencillo pierde unos cientos de miles de pesos, para ahorrarse millones de dólares?, pues no tiene que aumentar un porcentaje fijo mínimo, le da algo (desde 1% hasta un 3%) a los funcionarios públicos, a los militares, a los jubilados, etc., total es el mismo truco que UTE Premia, pero agrandado. ¿No le gusta la idea Ministro?



Y todavía llenarse la boca con regocijo gritando quién había logrado esto antes nadie; total decir por decir no cuesta nada.