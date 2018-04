Inexplicable

@|Hace años, ante una queja mía por un precio de una botella de vino en un restaurante, se me explicó que en dicho negocio se debe mantener una variedad y cantidad de vinos, unos más caros que otros y que eso representaba un importante monto de dinero invertido y con relativamente poco movimiento, por lo que se veían obligados a obtener un buen margen de ganancia para compensar dicho efecto negativo.



Si bien tal vez la explicación no daba cuentas del gran margen de ganancia, por lo menos era un argumento de recibo dado su lógica correcta.

Pero hoy, luego de haber estado anoche cenando en un restaurante al que no pienso volver, me encuentro con una situación en la que se encuentra involucrada la cerveza, nacional y sencillita que obviamente carece de las características de aquellos vinos de la explicación.



Un botella de un litro de dicha cerveza cuyo precio a cualquier ciudadano en cualquier comercio o supermercado no supera los $ 70, aún agregándole el costo de mantenerla bien fría junto con el vaso o jarra para beberla y hasta el de la champañera con hielo para mantenerle la temperatura; que alguien me explique porqué el precio en la Carta llega a $ 240, tres o cuatro veces su valor original.



Si nadie me da unos buenos argumentos, en caso de que existan como con el vino, tengo que pensar que la única razón es la “viveza criolla”; la misma que si bien nos obtuvo algún gol a favor, vive permanentemente consiguiéndonos goles en contra por el solo hecho de ser uruguayos “vivos”.