Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|La breve nota sobre la industria del cuero el pasado sábado 3 de octubre, me sorprende un poco.



Refiere, sin profundizar demasiado, a un rubro de exportación que supo ser de los más importantes del país.



Tan grande era la industria del cuero que el Estado intervino cuotificando la distribución de los cueros producidos, que no eran suficientes para abastecer las necesidades de toda la industria.



Los frigoríficos debían vender los cueros a las empresas exportadoras de acuerdo a lo exportado, a su vez, éstas los negociaban con las curtiembres quienes en la práctica no podían vender cueros a quien no tuviera cuota.



Fuera del hecho de que se creó, como siempre cuando el Estado interviene, un mercado negro de cuotas de exportación, es claro que el sector ocupaba más de cincuenta mil personas con salarios de alto nivel.



Lo sé porque fui uno de ellos.



Un negro día 13 de diciembre de 1980, el gobierno norteamericano del Presidente Carter decidió presionar económicamente a la dictadura uruguaya aplicándole lo que se llamó un “impuesto compensatorio” del 30% a las importaciones de Uruguay.



Total, los gobernantes militares ni lo sintieron, pero la industria del cuero desapareció.



En pocos días cerraron más de cincuenta curtiembres, los empresarios industriales se fundieron y cincuenta mil quedamos desempleados. Claro, no se podía protestar. ¡Pero no estaría mal tener memoria!